Без Трампа не обойдётся: Названо условие отказа Зеленского от борьбы за кресло президента

Владимиру Зеленскому придётся согласиться провести на Украине президентские выборы, причём без собственного участия. К такому развитию событий способны привести усиливающееся давление Вашингтона и обстановка на фронте. Подобный прогноз в беседе с РИА «Новости» озвучил руководитель турецкого Центра по изучению кризисов в Европе Ниджат Сезгин.

По мнению аналитика, политические возможности Зеленского постепенно сокращаются. С одной стороны, глава США Дональд Трамп всё настойчивее требует продвижения к мирному урегулированию, с другой — продолжающиеся боевые действия осложняют положение Киева. В совокупности эти обстоятельства могут поставить вопрос не только о сроках голосования, но и о будущем самого политика.

«Плюс ещё одно условие: Зеленский не будет баллотироваться!» — подчеркнул Сезгин.

Специалист полагает, что отказ от борьбы за новый президентский срок становится вполне вероятным вариантом дальнейшего развития событий.

Дополнительным фактором он назвал положение украинских войск. По оценке эксперта, продвижение российской армии способно ещё сильнее ограничить пространство для политического манёвра действующего руководства Украины.

На этой неделе Трамп вновь выразил раздражение отсутствием прогресса в переговорах, а также нежеланием Киева прекращать удары по российским нефтеперерабатывающим предприятиям. Американский президент ранее призвал Украину задуматься о смене лидера, который сумел бы договориться с Москвой.