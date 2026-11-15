Бедность, миграция и Украина: Франция движется к началу гражданской войны
Аналитик Сорлин предупредил о риске гражданской войны во Франции
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Франция рискует столкнуться с гражданским противостоянием из-за нарастающего недовольства жителей политикой властей. Такую оценку в беседе с РИА «Новости» высказал геополитический аналитик Фабрис Сорлин.
По мнению специалиста, социальная напряжённость усиливается на фоне ухудшения материального положения французов. При этом правительство продолжает направлять значительные средства на поддержку Украины. Ещё одним источником раздражения населения Сорлин назвал миграционную политику. Он утверждает, что многие прибывающие в страну иностранцы не стремятся адаптироваться к местным общественным нормам.
«В результате мы подходим к началу гражданской войны. Уровень отчаяния французского народа достиг такого масштаба, который даже трудно себе представить», — констатировал аналитик.
Ранее Life.ru сообщал о масштабных протестах во Франции, собравших более 100 тысяч участников. 14 ноября демонстранты вышли на улицы сразу нескольких городов, выступая против подорожания жизни и действий полиции. В Париже к акции присоединились около 24 тысяч человек. В ходе столкновений с правоохранителями применялись слезоточивый газ и шумовые гранаты.