Франция рискует столкнуться с гражданским противостоянием из-за нарастающего недовольства жителей политикой властей. Такую оценку в беседе с РИА «Новости» высказал геополитический аналитик Фабрис Сорлин.

По мнению специалиста, социальная напряжённость усиливается на фоне ухудшения материального положения французов. При этом правительство продолжает направлять значительные средства на поддержку Украины. Ещё одним источником раздражения населения Сорлин назвал миграционную политику. Он утверждает, что многие прибывающие в страну иностранцы не стремятся адаптироваться к местным общественным нормам.

«В результате мы подходим к началу гражданской войны. Уровень отчаяния французского народа достиг такого масштаба, который даже трудно себе представить», — констатировал аналитик.