Россияне считают бедностью доход ниже 49 тысяч рублей, а богатством — заработок от 950 тысяч в месяц. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование SuperJob.

При этом представления о достатке заметно различаются в зависимости от возраста. Молодые люди до 35 лет считают бедным человека с доходом менее 43 тысяч рублей, а богатым — того, кто получает от 690 тысяч. У россиян старше 45 лет запросы значительно выше: 52 тысячи для бедности и 1,1 миллиона рублей для богатства.

На оценку влияет и собственная зарплата. Опрошенные с доходом менее 100 тысяч рублей проводят границу бедности на уровне 40 тысяч. Среди тех, кто зарабатывает от 150 тысяч, эта планка поднимается до 70 тысяч рублей.

Разошлись во мнениях и мужчины с женщинами. Первые считают бедностью заработок ниже 52 тысяч рублей, а богатством — доход от 990 тысяч. Женщины называют более скромные суммы — 46 и 880 тысяч рублей соответственно.

Отдельно исследователи выяснили, сколько денег россиянам необходимо для ощущения счастья. Средний показатель достиг 273 тысяч рублей в месяц против 257 тысяч годом ранее. Таким образом, финансовые ожидания за год выросли на 6%.

Причём мужчинам для счастья требуется в среднем 309 тысяч рублей, тогда как женщинам достаточно 240 тысяч. Среди зарабатывающих менее 100 тысяч рублей желаемая сумма составляет 223 тысячи, а у респондентов с доходом от 150 тысяч — уже 337 тысяч рублей.

При этом представления о бедности и богатстве за год практически не изменились. В 2025 году россияне называли соответствующими границами 48 и 930 тысяч рублей.

Опрос SuperJob проводился со 2 по 13 ноября 2026 года. В нём участвовали 1600 экономически активных россиян старше 18 лет из 388 населённых пунктов страны.

Ранее Life.ru рассказывал, когда средняя зарплата россиян сможет достичь необходимых для счастья 273 тысяч рублей. По расчётам бизнес-аналитика, даже при ежегодном повышении зарплат на 10% этот уровень в среднем по стране будет достигнут лишь к 2036 году.