Бедность снова наступает: ООН зафиксировала первый с 2010 года рост числа нуждающихся

Число людей, живущих в условиях острой многомерной бедности, впервые с 2010 года увеличилось и достигло 1,2 миллиарда человек. Об этом говорится в обновлённом Глобальном индексе многомерной бедности за 2026 год, опубликованном Программой развития ООН (ПРООН) совместно с Оксфордской инициативой по борьбе с бедностью и человеческому развитию.

По сравнению с предыдущим отчётом число нуждающихся выросло на 51,5 миллиона человек. Более половины из них — дети: в условиях многомерной бедности живут 617 миллионов несовершеннолетних. При этом 83% всех людей, охваченных этим показателем, проживают в сельской местности.

Индекс учитывает не только доходы населения, но и доступ к образованию, медицинской помощи, чистой воде, электричеству и другим базовым условиям жизни. В исследовании представлены данные по 108 странам, в которых проживают 6,3 миллиарда человек.

Несмотря на ухудшение глобального показателя, отдельные государства продолжают успешно бороться с бедностью. Так, 33 из 89 стран, по которым доступны данные для сравнения, смогли сократить значение индекса как минимум вдвое менее чем за 15 лет. Значительного прогресса достигли, в частности, Египет, Непал и Таджикистан.

Эксперты ООН отмечают, что увеличение числа нуждающихся отчасти связано с демографическими изменениями. В Анголе и Замбии доля населения, живущего в бедности, снизилась, однако рост численности населения оказался быстрее, поэтому абсолютное количество бедных людей увеличилось.

Ранее Life.ru сообщал, что уровень бедности в крупных городах Аргентины вырос до 32,3%. По данным Национального института статистики и переписи населения (INDEC), в первой половине 2026 года за чертой бедности в 31 городской агломерации проживали 9,7 миллиона человек против 8,5 миллиона во втором полугодии 2025-го. Таким образом, за полгода число малоимущих увеличилось примерно на 1,2 миллиона. При этом 7,5% обследованного городского населения находились в условиях крайней нищеты.