Почти каждый третий — нищий: Уровень бедности в городах Аргентины подскочил до 32,3%

Число живущих за чертой бедности жителей крупных городов Аргентины выросло до 9,7 млн человек в первой половине 2026 года. Их доля достигла 32,3% против 28,2% во втором полугодии 2025-го, следует из отчёта Национального института статистики и переписи населения (INDEC).

Исследование охватило 31 городскую агломерацию. Для сравнения, по итогам прошлого года в этой группе насчитывалось 8,5 млн человек с доходами ниже установленной границы.

«Доля домохозяйств, находящихся за чертой бедности, достигла 24,4%. На них приходится 32,3% населения. В этой группе 5,6% домохозяйств находятся за чертой нищеты, в них проживает 7,5% населения», — говорится в докладе.

Таким образом, за полгода количество малоимущих в исследованных агломерациях увеличилось примерно на 1,2 млн человек. При этом показатель относится именно к обследованному городскому населению, а не ко всем жителям страны.

Ещё в сентябре 2025 года исследователи Католического университета Аргентины ставили под сомнение масштабы зафиксированного ранее сокращения бедности. Они указывали на изменения в методике сбора сведений о доходах и на то, что при расчётах базовой потребительской корзины используется структура расходов 2004-2005 годов.

Ранее сообщалось, что Аргентина введёт санкции против 45 лиц за добычу нефти и газа на Мальвинах (Фолклендах). Решение принял президент страны Хавьер Милей.