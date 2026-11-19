В американском зоопарке бегемотиха Фиона проглотила вязаную шапку и оказалась под круглосуточным наблюдением ветеринаров. Как пишет издание Daily Mail, спасти животное пытаются с помощью необычной вибрационной терапии. О необычном способе помочь животному рассказали сотрудники зоопарка Цинциннати.

Ветеринары решили использовать вибрационную платформу, которую специально одолжили на местной конной ферме. Фиону несколько раз за день ставили на устройство в надежде, что колебания помогут продвижению постороннего предмета по пищеварительному тракту. Однако пока неизвестно, удалось ли добиться результата.

Курьёзный инцидент произошёл 8 ноября. Один из посетителей подбросил в воздух вязаную шапку, которую подхватил потолочный вентилятор. Головной убор пролетел через небольшую щель над смотровыми окнами и оказался прямо в вольере Фионы. Бегемотиха проглотила неожиданно появившийся предмет.

Ситуация осложняется тем, что хирургическое вмешательство для взрослого бегемота, по словам ветеринаров зоопарка, не рассматривается. Специалисты уже провели колоноскопию и ультразвуковое исследование, которое выявило признаки скопления кишечных петель. Теперь основная задача врачей — помочь Фионе самостоятельно избавиться от шапки.

Сотрудники зоопарка следят за состоянием животного круглосуточно, обеспечивают его жидкостью и предлагают любимую пищу. Они даже дали Фионе понюхать кофе, аромат которого ей особенно нравится. Бегемотиха отреагировала на знакомый запах, что порадовало ухаживающих за ней специалистов.

Фиона приобрела всемирную известность ещё в 2017 году, когда появилась на свет на шесть недель раньше срока. Новорождённая весила всего 13,2 килограмма и нуждалась в постоянной помощи ветеринаров. За её взрослением следили поклонники из разных стран.