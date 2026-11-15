Beget: Новая DDoS-атака не повлияла на работу восстановленных сервисов
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Масштабная DDoS-атака на инфраструктуру российского хостинг-провайдера Beget не нарушила работу уже восстановленных сервисов и сайтов клиентов. Несмотря на продолжающееся воздействие злоумышленников, компания сохраняет доступность ресурсов и продолжает устранять последствия предыдущего взлома.
«Несмотря на продолжающуюся DDoS-атаку высокой интенсивности, она не оказывает влияния на работу уже восстановленных сервисов Beget и размещенных на наших серверах ресурсов клиентов», — сообщили представители провайдера.
По данным компании, к настоящему моменту удалось восстановить работу более 215 тысяч сайтов. Специалисты продолжают возвращать доступ к остальным ресурсам и восстанавливать привычную функциональность сервисов.
Ранее Life.ru сообщал о повторной DDoS-атаке на Beget мощностью до 850 Гбит/с. Компания предупредила о возможных проблемах с доступом к отдельным интернет-ресурсам, включая маркетплейсы и банковские сервисы. В Beget предположили, что действия злоумышленников направлены на срыв восстановления инфраструктуры после предыдущего инцидента. При этом специалисты продолжили отражать атаку и возвращать сервисы к стабильной работе.