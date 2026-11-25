Координационный центр национального домена сети Интернет восстановил аккредитацию компании Beget в качестве регистратора доменов .RU и .РФ. Это позволит сервису вернуться к работе с российскими доменными зонами. О решении сообщили в пресс-службе организации.

В Beget уточнили, что регистрация новых доменов и перенос уже существующих от других регистраторов возобновятся в ближайшее время.

Точную дату возвращения этих возможностей компания пока не назвала. Пользователям пообещали сообщить о запуске операций дополнительно.

Таким образом, после восстановления аккредитации Beget сможет вновь обслуживать владельцев сайтов в национальных доменных зонах. Пока клиентам остаётся дождаться официального объявления о возобновлении регистрации и переноса доменов.

Российская доменная зона .RU появилась в апреле 1994 года и стала одной из крупнейших национальных доменных зон в мире. Домен .РФ, использующий кириллическое написание, начал работу в 2010 году. Оба адресных пространства находятся под управлением Координационного центра доменов .RU/.РФ.