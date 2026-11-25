Beget восстановил аккредитацию регистратора доменов .RU и .РФ
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Координационный центр национального домена сети Интернет восстановил аккредитацию компании Beget в качестве регистратора доменов .RU и .РФ. Это позволит сервису вернуться к работе с российскими доменными зонами. О решении сообщили в пресс-службе организации.
В Beget уточнили, что регистрация новых доменов и перенос уже существующих от других регистраторов возобновятся в ближайшее время.
Точную дату возвращения этих возможностей компания пока не назвала. Пользователям пообещали сообщить о запуске операций дополнительно.
Таким образом, после восстановления аккредитации Beget сможет вновь обслуживать владельцев сайтов в национальных доменных зонах. Пока клиентам остаётся дождаться официального объявления о возобновлении регистрации и переноса доменов.
Российская доменная зона .RU появилась в апреле 1994 года и стала одной из крупнейших национальных доменных зон в мире. Домен .РФ, использующий кириллическое написание, начал работу в 2010 году. Оба адресных пространства находятся под управлением Координационного центра доменов .RU/.РФ.
Ранее Life.ru сообщал о повторной DDoS-атаке на Beget мощностью до 850 Гбит/с. Компания предупредила о возможных проблемах с доступом к отдельным интернет-ресурсам, включая маркетплейсы и банковские сервисы. В Beget предположили, что действия злоумышленников направлены на срыв восстановления инфраструктуры после предыдущего инцидента. При этом специалисты продолжили отражать атаку и возвращать сервисы к стабильной работе.