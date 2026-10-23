Беглого водителя нашли и задержали за смертельный наезд на девочку у села Мирное
Место гибели девочки у села Мирное. Обложка © Telegram / Госавтоинспекция Хабаровского края
В Хабаровском крае задержали 44-летнего автомобилиста, которого подозревают в смертельном наезде на девятилетнюю школьницу. После аварии водитель скрылся, однако правоохранителям удалось установить его личность. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.
Трагедия произошла утром 23 октября на 11-м километре автодороги Хабаровск — Лидога — Ванино, неподалёку от села Мирное. По предварительным данным, девочка пересекала проезжую часть вне пешеходного перехода, когда её сбила машина. Полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью.
После столкновения автомобилист не остановился и покинул место происшествия. На его поиски направили сотрудников полиции. К установлению личности предполагаемого нарушителя также подключились представители военной автоинспекции.
«Им оказался 44-летний житель края», — уточнили в Следственном комитете.
Мужчину задержали по подозрению в нарушении правил дорожного движения, повлёкшем смерть человека и сопряжённом с оставлением места аварии. Расследование продолжается, правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося.
Ранее Life.ru сообщал о гибели девятилетней школьницы по дороге на занятия под Хабаровском. Девочка вместе с 12-летней сестрой вышла из автобуса и направилась через дорогу. Старшая девочка не пострадала. Участок трассы, где случилась трагедия, находится на реконструкции, а скорость движения там ограничена 40 километрами в час.