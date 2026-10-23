Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 23 октября, 09:01

Беглого водителя нашли и задержали за смертельный наезд на девочку у села Мирное

Место гибели девочки у села Мирное. Обложка © Telegram / Госавтоинспекция Хабаровского края

Место гибели девочки у села Мирное. Обложка © Telegram / Госавтоинспекция Хабаровского края

В Хабаровском крае задержали 44-летнего автомобилиста, которого подозревают в смертельном наезде на девятилетнюю школьницу. После аварии водитель скрылся, однако правоохранителям удалось установить его личность. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Трагедия произошла утром 23 октября на 11-м километре автодороги Хабаровск — Лидога — Ванино, неподалёку от села Мирное. По предварительным данным, девочка пересекала проезжую часть вне пешеходного перехода, когда её сбила машина. Полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью.

После столкновения автомобилист не остановился и покинул место происшествия. На его поиски направили сотрудников полиции. К установлению личности предполагаемого нарушителя также подключились представители военной автоинспекции.

«Им оказался 44-летний житель края», — уточнили в Следственном комитете.

Мужчину задержали по подозрению в нарушении правил дорожного движения, повлёкшем смерть человека и сопряжённом с оставлением места аварии. Расследование продолжается, правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося.

Минивэн сбил женщину с 3-летним ребёнком на руках на пешеходном переходе в Чите
Минивэн сбил женщину с 3-летним ребёнком на руках на пешеходном переходе в Чите

Ранее Life.ru сообщал о гибели девятилетней школьницы по дороге на занятия под Хабаровском. Девочка вместе с 12-летней сестрой вышла из автобуса и направилась через дорогу. Старшая девочка не пострадала. Участок трассы, где случилась трагедия, находится на реконструкции, а скорость движения там ограничена 40 километрами в час.

BannerImage
Андрей Бражников
  • Новости
  • Дети
  • ДТП
  • Происшествия
  • Хабаровский край
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar