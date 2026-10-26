Беглов назначил нового вице-губернатора Санкт-Петербурга

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов назначил Евгения Григорьева вице-губернатором города. К исполнению новых обязанностей чиновник приступил 26 октября, сообщили в пресс-службе Смольного.

Григорьев одновременно сохранил должность председателя Комитета по внешним связям. В его ведении по-прежнему останутся вопросы международного и межрегионального сотрудничества Северной столицы.

Новый вице-губернатор возглавляет комитет с марта 2014 года. До этого он занимал руководящие должности в федеральных ведомствах и крупных государственных компаниях. В частности, работал в структурах налоговой полиции, финансового мониторинга и Госнаркоконтроля. Григорьев окончил Высшую школу КГБ СССР, имеет звание генерал-майора полиции.

Назначение произошло на фоне кадровых изменений в Смольном. В сентябре пост вице-губернатора покинул Владимир Омельницкий, избранный депутатом Законодательного собрания Петербурга. Его полномочия временно распределили между другими членами городского правительства.

Ранее Москва и Санкт-Петербург заключили соглашение о внедрении Единой медицинской информационно-аналитической системы (ЕМИАС) в петербургских больницах. Документ подписали Александр Беглов и мэр столицы Сергей Собянин 16 сентября. Столичные специалисты также обеспечат техническое сопровождение системы. Проект стал одним из направлений межрегионального сотрудничества двух городов.