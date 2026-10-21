Путин начал переговоры с премьером Госсовета Китая Ли Цяном в Петербурге
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Президент России Владимир Путин проводит встречу с премьером Государственного совета КНР Ли Цяном в Константиновском дворце под Санкт-Петербургом. Переговоры начались 21 октября в Стрельне.
В обсуждении участвуют представители правительств и профильных ведомств обеих стран. Российскую делегацию представляют, в частности, вице-премьеры Александр Новак и Дмитрий Чернышенко, а также глава Минэкономразвития Максим Решетников.
С китайской стороны на встречу прибыли министр коммерции Ван Вэньтао, председатель Государственного комитета по делам развития и реформ Чжэн Шаньцзе и другие высокопоставленные чиновники.
Накануне Ли Цян прибыл в Санкт-Петербург для участия в регулярных консультациях глав правительств России и Китая. Основными направлениями двустороннего сотрудничества остаются торговля, энергетика, промышленность и сельское хозяйство.
В переговорах с Путиным также принимают участие представители финансового и образовательного блоков двух государств. В состав российской делегации вошли замминистра финансов Алексей Сазанов и министр науки и высшего образования Валерий Фальков.
Ранее с Ли Цяном встретился премьер-министр РФ Михаил Мишустин. По словам главы российского кабмина, за последние 25 лет взаимный товарооборот увеличился более чем в 30 раз.
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