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Опубликовано 21 октября, 15:42

Путин начал переговоры с премьером Госсовета Китая Ли Цяном в Петербурге

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин проводит встречу с премьером Государственного совета КНР Ли Цяном в Константиновском дворце под Санкт-Петербургом. Переговоры начались 21 октября в Стрельне.

В обсуждении участвуют представители правительств и профильных ведомств обеих стран. Российскую делегацию представляют, в частности, вице-премьеры Александр Новак и Дмитрий Чернышенко, а также глава Минэкономразвития Максим Решетников.

С китайской стороны на встречу прибыли министр коммерции Ван Вэньтао, председатель Государственного комитета по делам развития и реформ Чжэн Шаньцзе и другие высокопоставленные чиновники.

Накануне Ли Цян прибыл в Санкт-Петербург для участия в регулярных консультациях глав правительств России и Китая. Основными направлениями двустороннего сотрудничества остаются торговля, энергетика, промышленность и сельское хозяйство.

В переговорах с Путиным также принимают участие представители финансового и образовательного блоков двух государств. В состав российской делегации вошли замминистра финансов Алексей Сазанов и министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

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Ранее с Ли Цяном встретился премьер-министр РФ Михаил Мишустин. По словам главы российского кабмина, за последние 25 лет взаимный товарооборот увеличился более чем в 30 раз.

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Полина Никифорова
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