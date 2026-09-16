Московская ЕМИАС появится в медицинских учреждениях Петербурга

Москва и Санкт-Петербург договорились о внедрении московской Единой медицинской информационно-аналитической системы (ЕМИАС) в медучреждениях города на Неве. Соответствующее соглашение подписали мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Петербурга Александр Беглов. Церемония прошла в городской больнице Святого Великомученика Георгия — одном из старейших медицинских учреждений Северной столицы.

Стороны также заключили дополнительный документ, по которому Москва будет обеспечивать техническое сопровождение ЕМИАС в стационарах Санкт-Петербурга. Собянин отметил, что объединение информационных систем в сфере здравоохранения стало одним из ключевых совместных проектов двух городов.

«Нас связывает огромное количество проектов в социальной сфере. Ключевым из этих проектов является объединение наших информационных систем в области медицины. ЕМИАС, которая разработана в Москве, является технологическим ядром будущей медицины. На её базе развиваются уникальные технологии, в том числе с помощью искусственного интеллекта», — сказал мэр Москвы.

По словам Собянина, система станет основой для развития цифровых решений в медицине и применения новых технологий в здравоохранении.

Ранее Life.ru рассказывал о предложении создать единую электронную медицинскую карту для всей России. Авторы инициативы отмечали, что такой формат может обеспечить врачам доступ к данным пациентов в разных регионах и упростить получение медицинской помощи за пределами места постоянного проживания.