Беглый экс-депутат Василий Цепенда заочно приговорён к 2 годам колонии

Бывший депутат Ярославской областной думы Василий Цепенда заочно получил два года колонии по делу об участии в деятельности нежелательной организации. О приговоре сообщила объединённая пресс-служба судов Ярославской области.

«Суд приговорил подсудимого к 2 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима с лишением права заниматься общественно-политической деятельностью, в том числе с использованием сети интернет, сроком на 7 лет», — говорится в сообщении.

Цепенда находится за пределами России и объявлен в розыск, поэтому разбирательство прошло без него. Суд также заочно отправил бывшего парламентария под стражу. По данным суда, в сентябре 2025 года Цепенда участвовал в работе иностранной организации, деятельность которой признана нежелательной в России, и публично демонстрировал это в Интернете. Ранее его уже привлекали к административной ответственности за аналогичное нарушение. Уголовное дело рассматривалось по части 1 статьи 284.1 УК РФ.

Цепенда возглавлял ярославское отделение партии «Парнас» и входил в её федеральный совет. В 2015 году он получил мандат депутата областной думы, а в 2018-м его полномочия прекратили. В мае 2023 года Верховный суд России ликвидировал партию.

Ранее Арбитражный суд Москвы постановил взыскать почти 1 млрд рублей с ООО «Бархат Тим», связанного с бизнесменом Алексеем Костылёвым. Он проходит по делу о хищении средств при неисполнении обязательств по госконтрактам с Минобороны на поставку беспилотников.