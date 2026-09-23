Вор в законе Тимоха объявлен в международный розыск за убийство по заказу Фургала

Вор в законе Михаил Тимофеев (Тимоха), которого российские правоохранительные органы связывают с делом бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, объявлен в международный розыск. Это следует из базы МВД РФ.

Тимофеев проходит обвиняемым по уголовному делу об убийстве предпринимателя Евгения Зори в 2004 году. За организацию этого преступления Фургал ранее был осуждён. По данным следствия, фигуранту также вменяются другие эпизоды, включая незаконный оборот оружия и попытку убийства.

Басманный суд Москвы ранее заочно избрал Тимохе меру пресечения в виде заключения под стражу. Срок ареста начнёт исчисляться после его доставки в Россию.

При этом Тимофеев уже находится за пределами РФ под стражей. В январе Life.ru сообщал о его задержании в Грузии по российскому запросу. В сентябре Тбилисский городской суд одобрил его экстрадицию в Россию, однако защита заявляла о намерении обжаловать это решение.