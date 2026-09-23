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Регион
Опубликовано 23 сентября, 06:08

Вор в законе Тимоха объявлен в международный розыск за убийство по заказу Фургала

Соратника Фургала Тимофеева объявили в международный розыск за убийство

Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / s.furgal

Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / s.furgal

Вор в законе Михаил Тимофеев (Тимоха), которого российские правоохранительные органы связывают с делом бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, объявлен в международный розыск. Это следует из базы МВД РФ.

Тимофеев проходит обвиняемым по уголовному делу об убийстве предпринимателя Евгения Зори в 2004 году. За организацию этого преступления Фургал ранее был осуждён. По данным следствия, фигуранту также вменяются другие эпизоды, включая незаконный оборот оружия и попытку убийства.

Басманный суд Москвы ранее заочно избрал Тимохе меру пресечения в виде заключения под стражу. Срок ареста начнёт исчисляться после его доставки в Россию.

При этом Тимофеев уже находится за пределами РФ под стражей. В январе Life.ru сообщал о его задержании в Грузии по российскому запросу. В сентябре Тбилисский городской суд одобрил его экстрадицию в Россию, однако защита заявляла о намерении обжаловать это решение.

Суд подтвердил отказ в иске Фургала к ведущему «Соловьёв LIVE»
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Напомним, что самого Сергея Фургала задержали летом 2020 года. Спустя три года суд признал его виновным в организации убийств и покушения на убийство, назначив 22 года лишения свободы. В сентябре 2024-го кассационная инстанция оставила приговор без изменений. Одновременно рассматривалось ещё одно уголовное дело — о хищении около 2 миллиардов рублей из МСП Банка. В декабре 2025 года Бабушкинский суд Москвы вынес Фургалу окончательный приговор по совокупности дел.

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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Владимир Озеров
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