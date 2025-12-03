Суд приговорил Фургала к 25 годам тюрьмы по второму делу

Бабушкинский суд Москвы огласил окончательный приговор бывшему главе Хабаровского края Сергею Фургалу по обвинению в хищении средств, превышающем два миллиарда рублей, принадлежащих МСП-банку.

Согласно сообщению корреспондента ТАСС из зала суда, судья объявила, что, с учётом ранее вынесенного вердикта по другому уголовному делу, Фургалу назначено наказание в виде 25 лет заключения. Отбывать этот срок экс-губернатор будет в исправительной колонии строгого режима.

Кроме того, суд постановил, что Фургалу будет запрещено занимать любые руководящие посты в государственных структурах на протяжении двух с половиной лет после отбытия основного наказания.

Стоит напомнить, что ранее присяжные заседатели признали Фургала виновным в организации покушений на убийства местных предпринимателей, по совокупности с чем ему был назначен срок в 22 года колонии строгого режима. Нынешнее решение суда суммировало сроки по двум крупным уголовным делам.