Суд подтвердил отказ в иске Фургала к ведущему «Соловьёв LIVE»

Мосгорсуд признал законным отказ экс-губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу в иске о защите чести и деловой репутации к журналисту Иннокентию Шеремету и телекомпании «Штрихкод». Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы

Поводом для разбирательства стал декабрьский эфир программы «День Z c Иннокентием Шереметом» на канале «Соловьёв LIVE». Фургал настаивал, что ведущий намеренно и неоднократно утверждал о его причастности к преступному сообществу и совершению тяжких преступлений, чего он сам не признаёт. Истец требовал опровержения и миллион рублей компенсации.

Однако Савёловский районный суд, а затем и апелляционная инстанция разобрали спорные фразы в контексте всего эфира. Там обсуждался популярный сериал и связанная с ним тема дальневосточной группировки «Общак». Судьи пришли к выводу, что с учётом стилистики и манеры изложения высказывания ведущего не являлись прямым утверждением о фактах.

«Суд апелляционной инстанции признал решение районного суда в части отказа удовлетворении исковых требований к Шеремету Иннокентию Викторовичу и ООО «Телекомпания «Штрихкод» законным и обоснованным, оставив апелляционную жалобу без удовлетворения», — говорится в сообщении.