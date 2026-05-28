ФНС хочет признать банкротом осуждённого на 25 лет Фургала
Обложка © ТАСС / Сергей Карпухин
Федеральная налоговая служба (ФНС) требует признать банкротом бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, который осуждён по двум уголовным делам на 22 года и 25 лет. Об этом сообщает Amur Mash.
Межрайонная ИФНС №7 по Омской области подала на него в суд, чтобы признать финансово несостоятельным. Дело рассмотрит арбитражный суд Хабаровского края 16 июня.
Напомним, Фургал был задержан летом 2020 года. Спустя три года суд признал экс-губернатора виновным в организации убийств двух бизнесменов и покушения на третьего. Фургал получил 22 года колонии. Второе уголовное дело против Фургала связано с хищением около двух миллиардов рублей из МСП Банка. Приговор по нему стал более суровым — 25 лет.
