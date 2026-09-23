С бизнесмена Костылёва взыскали почти 1 млрд рублей по решению суда

Арбитражный суд Москвы постановил взыскать почти 1 млрд рублей с ООО «Бархат Тим», связанного с бизнесменом Алексеем Костылёвым. Он проходит по делу о хищении средств при неисполнении обязательств по госконтрактам с Минобороны на поставку беспилотников. Информация об этом появилась в судебных документах.

«Взыскать с ООО «Бархат Тим» в пользу автономной некоммерческой организации «Конгрессно-выставочное бюро города Москвы» 976 млн 935 тыс. 600 рублей 00 копеек задолженности по двум договорам поставки, а также 5 359 678 рублей расходов по госпошлине», — приводит данные судебных материалов ТАСС.

Судебное решение касается задолженности по двум договорам на поставку. Представители компании пока не подали апелляцию.

Ранее Тверской суд Москвы продлил арест Алексея Костылёва до 19 декабря. Бизнесмена обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Под стражей он находится с конца февраля. Следствие также считает, что Костылёв не выполнил обязательства по государственным контрактам.