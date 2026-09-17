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Регион
Опубликовано 17 сентября, 15:04

Суд в Москве продлил арест бизнесмену Костылёву до 19 декабря

Алексей Костылёв. Обложка © ТАСС / Данил Айкин

Алексей Костылёв. Обложка © ТАСС / Данил Айкин

Суд в Москве продлил до 19 декабря арест бизнесмену Алексею Костылёву по делу о хищении более чем миллиарда рублей в рамках государственного оборонного заказа. Об этом стало известно в ходе заседания Тверского районного суда Москвы.

«Ходатайство следствия удовлетворить, продлить Костылёву меру пресечения в виде содержания под стражей на три месяца, до 19 декабря», — огласила решение судья, его слова приводит РИА «Новости».

Костылёв обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. Под стражей бизнесмен находится с конца февраля. Следствие также вменяет ему неисполнение обязательств по государственным контрактам.

Защита просила изменить Костылёву меру пресечения и заявляла об ухудшении его самочувствия в изоляторе. Сам фигурант вину не признаёт.

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Ранее Life.ru сообщал о предыдущем продлении ареста Костылёва. Тогда Тверской суд также удовлетворил ходатайство следствия и оставил его под стражей по делу о хищении более миллиарда рублей у Минобороны.

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Матвей Константинов
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