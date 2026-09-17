Не пробыл и недели: Новый хозяйственник подмосковного МВД оказался в СИЗО по делу о бензине

Новый руководитель Центра хозяйственного и сервисного обеспечения ГУ МВД России по Московской области Геннадий Пешков оказался под стражей по делу о растрате служебного топлива. Об этом сообщает Mash. На должность главы учреждения Пешков был назначен только 10 сентября — таким образом, до сообщения об аресте он успел проработать меньше недели.

По данным источника, Пешков стал новым фигурантом расследования о хищении топлива, предназначенного для автомобилей подмосковной полиции. Его предшественник Алексей Суяров ранее также был арестован по этому делу вместе с бывшим заместителем начальника ГУ МВД по Московской области — начальником тыла генерал-майором Сергеем Мальковым.

Следствие считает, что топливо, закупавшееся для служебного транспорта МВД, могло передаваться структурам ПАО «Евротранс», управляющего сетью АЗС «Трасса». По официально озвученной МВД версии, в предполагаемую организованную группу входили сотрудники полиции и представители компании. Ранее по делу были задержаны Мальков, Суяров, сотрудница ЦХиСО Анна Левина, председатель совета директоров «Евротранса» Игорь Мартышов и топ-менеджеры компании.

По данным «Коммерсанта», из-за передачи ведомственного топлива коммерческой сети у полиции возникали проблемы с заправкой служебных автомобилей. Издание позднее сообщало, что ущерб по уголовному делу оценивается примерно в 600 млн рублей. При этом на заседании суда 7 сентября следствие первоначально говорило об ущербе свыше 100 млн рублей.

Расследование ведётся по статье о присвоении или растрате в особо крупном размере. Виновность фигурантов должен установить суд.