Бывший владелец банка «Клиентский» не будет отбывать срок за растрату 12 млрд рублей

Бывшего совладельца банка «Клиентский» Александра Кленовского приговорили к восьми годам колонии общего режима по делу о растрате и легализации 100,6 миллиона рублей. Однако отбывать наказание ему не придётся: суд освободил фигуранта в связи с истечением десятилетнего срока давности преступлений.

Ещё трое подсудимых — бывшие гендиректоры компаний-заёмщиков Дмитрий Меренков и Константин Очеретин, а также бухгалтер Наталья Дубровина — получили по шесть лет лишения свободы. Их также освободили от отбывания наказания по сроку давности.

Нынешний процесс касался двух эпизодов — растраты и последующей легализации 100,6 миллиона рублей. При этом основное уголовное дело связано с предполагаемым хищением из банка около 12 миллиардов рублей.

По версии следствия, схему организовали после того, как в 2013 году Центробанк выявил нарушения в работе кредитной организации. Следствие считает, что деньги выводились через заведомо невозвратные кредиты подконтрольным компаниям.

В частности, компания «Сантек» получила 30 миллионов рублей, а «Простаринжиниринг» — 20 миллионов. Позднее им выдали новые кредиты примерно на сопоставимые суммы, после чего, как утверждало обвинение, средства переводились на счета других фирм, обналичивались и похищались.

Ранее Life.ru рассказывал о заочном приговоре бывшему владельцу банка «Мастер-капитал» Феликсу Бажанову, которого Басманный суд Москвы приговорил к 12 годам колонии общего режима. Его признали виновным по трём эпизодам мошенничества в особо крупном размере. Дело также было связано с многомиллиардными финансовыми махинациями.