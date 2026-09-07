Экс-владельца «Мастер-капитала» заочно приговорили к 12 годам за махинации на миллиарды

Басманный районный суд Москвы заочно приговорил бывшего владельца банка «Мастер-капитал» и спонсора команды «КамАЗ-мастер» Феликса Бажанова к 12 годам колонии общего режима. Предпринимателя признали виновным по трём эпизодам мошенничества в особо крупном размере.

Суд постановил исчислять срок наказания с момента экстрадиции Бажанова либо его задержания на территории России. Защита намерена обжаловать приговор.

Кроме того, суд удовлетворил несколько гражданских исков потерпевших, в том числе на сумму 2,23 млрд рублей. На имущество осуждённого, включая объекты недвижимости, наложен арест.

Согласно материалам дела, одна из частей обвинения связана с хищением средств АО «Плутон» — крупнейшего в России производителя электровакуумных приборов военного и гражданского назначения. Подконтрольная Бажанову структура заключила с предприятием договоры на ремонтные и обслуживающие работы, однако обязательства по ним не выполнила.

Ещё один эпизод касается хищения 1 млрд рублей из банка «Мастер-капитал», соучредителем которого ранее был предприниматель. В 2018 году Центробанк отозвал у кредитной организации лицензию, после чего её признали банкротом.

Напомним, еще в августе 2020 года Тверской суд Москвы получил ходатайство о заочном аресте бизнесмена Феликса Бажанова, которого объявили в международный розыск. Его обвинили в хищении более миллиарда рублей из банка «Мастер-капитал», одним из соучредителей которого он ранее являлся.