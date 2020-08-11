Сбежавший банкир. Бизнесмена Бажанова, обвиняемого в хищении более 1 млрд рублей, будут искать в Европе

Феликс Бажанов уже был связан с крупным скандалом. В 2010 году, по информации РИА "Новости", в банке "Мастер-капитал" проходили обыски по делу о выводе 55 млрд рублей. Только вот информация в самих банках не подтвердилась.

Похоже, сообщения о проблемах в банке были не случайными. В 2018-м Центральный банк России (надзорный орган и регулятор) отозвал лицензию у "Мастер-капитала" и по суду признал его банкротом. В ЦБ пришли к выводу, что банк существовал исключительно ради обслуживания интересов собственников. Причиной отзыва стало хищение одного миллиарда рублей. Было возбуждено уголовное дело.

По версии следствия, махинации Бажанова были связаны с организациями, которые входили в группу его компаний "Объединение "Мастер" (банк тоже в неё входил). Согласно сайту "СПАРК-Интерфакс", управляющая компания является ответчиком по 43 судебным искам на сумму более четырёх миллиардов рублей, поэтому можно предположить, что бизнес уже в то время нёс огромные потери. Также в 2016 году проверка МЧС выявила 16 нарушений в управляющей компании, и все они связаны с оборудованием помещений.

Многомиллионные выводы денежных средств связывают с банком "Мастер-капитал". Организация являлась участником системы страхования вкладов и была создана ещё в 1994 году, но совсем под другим названием. "Руспищепром" — так звучало первое название коммерческого банка. Уже позже, спустя три года, название организации было переименовано в уже привычное для нас "Мастер-капитал", основными акционерами которого являлись Надежда и Феликс Бажановы — мать и сын.

Примечательно, что одним из партнёров Бажанова был "Банк Москвы", который входит в группу ВТБ. Его главу — Андрея Бородина — признали виновным в марте 2020 года в растрате крупной суммы — 14,5 млрд рублей. Глава "Банка Москвы" также объявлен в розыск, поскольку находится в Великобритании.

По словам силовиков, Бажанов мог выводить деньги и через другие компании, входящие в компанию "Объединение "Мастер". В 2010 году между компанией "Объединение "Мастер" и датской FLSmidth был заключён договор на поставку оборудования для строящегося Калужского цементного завода. Для финансирования этого контракта "Внешэкономбанк" выделил кредит на сумму 160 миллионов евро. В 2013 году на строительство завода было выделено ещё 25 миллионов евро, но через два года проект заморозили. Компания Бажанова несла убытки и была ответчиком на многомиллионные судебные иски. И в 2017 году "Внешэкономбанк" подал в Арбитражный суд Москвы иск к "Объединению "Мастер" на сумму 3,5 миллиарда рублей.

Также деньги кредиторов банка, по версии следствия, могли быть завязаны и на спонсорских проектах бизнесмена. Один из таких проектов — автогоночная команда "КамАЗ-мастер", спонсором которой являлся Бажанов. "КамАЗ-мастер" часто становился победителем престижных соревнований, среди которых были ралли "Париж — Дакар".

Лайф связался с адвокатом Владимира Викторова — одного из фигурантов этого дела. Константин Мусман не смог предоставить комментарий.