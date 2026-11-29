Беглый стример Хесус* оказался нерусским на 80%
Стример Хесус* заявил, что ДНК-тест показал у него только 20% русских корней
Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / etozhehesus
Российский стример Алексей Губанов*, известный под псевдонимом Хесус (JesusAVGN)*, рассказал о результатах генетического теста на происхождение. Живущий в США блогер поделился подробностями своей родословной в интервью YouTube-каналу «БИТЛ».
По словам Губанова*, он прошёл исследование из любопытства. Результаты теста показали наличие у него российских, немецких и еврейских корней.
«Я генетический тест сдавал чисто ради интереса. Показало, что из России у меня 20%», — рассказал стример.
Блогер добавил, что его бабушка — немка, а дедушка по материнской линии — еврей. При этом сам Губанов* назвал себя русским.
Ранее Life.ru сообщал о заочном аресте Хесуса* по делу о распространении заведомо ложной информации о Вооружённых силах России. Тверской районный суд Москвы избрал блогеру меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца. В апреле 2025 года Минюст России включил стримера в реестр иностранных агентов.
* Находится в списке иностранных агентов Министерства юстиции Российской Федерации.