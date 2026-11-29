Российский стример Алексей Губанов*, известный под псевдонимом Хесус (JesusAVGN)*, рассказал о результатах генетического теста на происхождение. Живущий в США блогер поделился подробностями своей родословной в интервью YouTube-каналу «БИТЛ».

По словам Губанова*, он прошёл исследование из любопытства. Результаты теста показали наличие у него российских, немецких и еврейских корней.

«Я генетический тест сдавал чисто ради интереса. Показало, что из России у меня 20%», — рассказал стример.

Блогер добавил, что его бабушка — немка, а дедушка по материнской линии — еврей. При этом сам Губанов* назвал себя русским.

Ранее Life.ru сообщал о заочном аресте Хесуса* по делу о распространении заведомо ложной информации о Вооружённых силах России. Тверской районный суд Москвы избрал блогеру меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца. В апреле 2025 года Минюст России включил стримера в реестр иностранных агентов.