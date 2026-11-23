Суд утвердил приговор блогеру Сюткину* за фейки об армии
Суд оставил в силе шестилетний приговор блогеру Сюткину* за фейки о ВС РФ
Павел Сюткин. Обложка © Telegram / Русская кухня: история
Московский городской суд не стал смягчать наказание блогеру и исследователю русской кухни Павлу Сюткину*, осуждённому на шесть лет лишения свободы за распространение ложных сведений о российской армии. Апелляционную жалобу отклонили, оставив первоначальное решение в силе. Об этом сообщили в пресс-службе судебной инстанции.
Уголовное дело в отношении Сюткина* ранее рассмотрел Зюзинский районный суд столицы. 15 сентября мужчину признали виновным в публичном распространении заведомо недостоверной информации о действиях Вооружённых сил РФ. Помимо заключения, ему назначили дополнительное наказание — четырёхлетний запрет на администрирование интернет-ресурсов.
«Приговор оставили без изменения», — уточнила представитель Мосгорсуда.
Широкую известность Сюткин* получил благодаря исследованиям отечественных кулинарных традиций. Он написал несколько книг об истории русской кухни, публиковал материалы в Telegram и регулярно выступал с тематическими комментариями в средствах массовой информации.
Адвокат осуждённого Евгения Григорьева рассказала РИА «Новости», что вопрос о дальнейшем оспаривании судебного решения пока остаётся открытым. Её подзащитный ещё не определился, намерен ли обращаться с кассационной жалобой.
Ранее Life.ru сообщал, что защита Павла Сюткина* обжаловала приговор о шестилетнем заключении. В сентябре адвокаты направили краткую апелляционную жалобу, рассчитывая позднее дополнить её после ознакомления с полным текстом судебного решения. Государственное обвинение первоначально запрашивало для блогера восемь лет колонии.
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* Внесён в России в реестр иностранных агентов и перечень террористов и экстремистов.