Защита историка русской кухни Сюткина* обжаловала шестилетний приговор

Защита историка русской кухни Павла Сюткина* обжаловала приговор, по которому ему назначили шесть лет колонии за распространение фейков о ВС РФ. Об этом РИА «Новости» сообщила адвокат Евгения Григорьева.

По словам защитницы, в суд уже направлена краткая апелляционная жалоба. Расширенный документ подготовят после появления полного текста приговора. Сейчас блогер находится в СИЗО.

Сюткин* получил известность как исследователь истории русской кухни. Он выпустил несколько книг, вёл Telegram-канал и выступал в СМИ с профильными комментариями.

Напомним, ранее Московский Зюзинский суд отправил Павла Сюткина* на шесть лет в колонию общего режима. Поводом стало уголовное дело о фейках про Вооружённые силы России. Прокуратура настаивала на более строгом приговоре — восемь лет. Заседания проходили без публики. Сюткина* задержали 8 октября 2025 года. Уже на следующий день суд поместил его под стражу. Дело квалифицировали по пункту «д» части 2 статьи 207.3 УК РФ — публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ.

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