Саунд-продюсер певицы Линды (настоящее имя — Светлана Гейман) Михаил Кувшинов останется под домашним арестом до 20 февраля. Такое решение принял Тверской суд Москвы по делу о мошенничестве с правами на песни Максима Фадеева.

Михаил Кувшинов в зале суда. Видео © Telegram / Суды общей юрисдикции Москвы

«Суд удовлетворил ходатайство следователя и продлил срок нахождения под домашним арестом до 20 февраля 2027 года в отношении Кувшинова Михаила Анатольевича», — сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

Продюсера обвиняют по части 4 статьи 159 УК РФ — мошенничество в особо крупном размере. По версии следствия, Кувшинов вместе с сообщниками мог незаконно переоформить права на исполнение музыкальных произведений, принадлежащих Фадееву. Предполагаемый ущерб превышает миллион рублей.

Защита настаивает на непричастности Кувшинова к преступлению. Адвокаты указывают, что проведённая почерковедческая экспертиза не установила его участия в предполагаемых махинациях. Кроме того, по мнению защитников, срок давности привлечения к уголовной ответственности по делу истёк ещё в 2019 году.

Разбирательство вокруг авторских прав на песни Линды продолжается с весны 2026 года. В мае Кувшинова отправили под домашний арест, а затем неоднократно продлевали меру пресечения. В октябре Мосгорсуд рассмотрел жалобу защиты и оставил действовавшие ограничения в силе.

Ранее Life.ru сообщал, что Максим Фадеев во время очной ставки, по словам адвоката Кувшинова, заявил об отсутствии претензий к саунд-продюсеру Линды. Защитник утверждал, что композитор не считает Кувшинова виновным и рассматривает его таким же потерпевшим в истории с переоформлением прав на музыкальные произведения.