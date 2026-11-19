Суд продлил домашний арест продюсеру Линды Кувшинову до 20 февраля
Линда. Обложка © ТАСС / «Бизнес Online» / Сергей Елагин
Саунд-продюсер певицы Линды (настоящее имя — Светлана Гейман) Михаил Кувшинов останется под домашним арестом до 20 февраля. Такое решение принял Тверской суд Москвы по делу о мошенничестве с правами на песни Максима Фадеева.
Михаил Кувшинов в зале суда. Видео © Telegram / Суды общей юрисдикции Москвы
«Суд удовлетворил ходатайство следователя и продлил срок нахождения под домашним арестом до 20 февраля 2027 года в отношении Кувшинова Михаила Анатольевича», — сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.
Продюсера обвиняют по части 4 статьи 159 УК РФ — мошенничество в особо крупном размере. По версии следствия, Кувшинов вместе с сообщниками мог незаконно переоформить права на исполнение музыкальных произведений, принадлежащих Фадееву. Предполагаемый ущерб превышает миллион рублей.
Защита настаивает на непричастности Кувшинова к преступлению. Адвокаты указывают, что проведённая почерковедческая экспертиза не установила его участия в предполагаемых махинациях. Кроме того, по мнению защитников, срок давности привлечения к уголовной ответственности по делу истёк ещё в 2019 году.
Разбирательство вокруг авторских прав на песни Линды продолжается с весны 2026 года. В мае Кувшинова отправили под домашний арест, а затем неоднократно продлевали меру пресечения. В октябре Мосгорсуд рассмотрел жалобу защиты и оставил действовавшие ограничения в силе.
Ранее Life.ru сообщал, что Максим Фадеев во время очной ставки, по словам адвоката Кувшинова, заявил об отсутствии претензий к саунд-продюсеру Линды. Защитник утверждал, что композитор не считает Кувшинова виновным и рассматривает его таким же потерпевшим в истории с переоформлением прав на музыкальные произведения.
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