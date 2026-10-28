Экспертиза не подтвердила причастность продюсера Линды Кувшинова к махинациям

Почерковедческая экспертиза по делу саунд-продюсера певицы Линды Михаила Кувшинова не установила его причастность к предполагаемым махинациям с авторскими правами на песни Максима Фадеева. Как сообщает ТАСС, об этом говорится в апелляционной жалобе защиты, которую огласили в Мосгорсуде при рассмотрении вопроса о продлении домашнего ареста фигуранта.

Адвокаты Кувшинова настаивают, что результаты исследования не доказывают участие их подзащитного в инкриминируемом преступлении. Кроме того, защита считает, что срок давности привлечения к уголовной ответственности уже истёк.

«Почерковедческая экспертиза не установила причастность Кувшинова к инкриминируемому преступлению, а срок давности по нему уже истёк», — говорится в апелляционной жалобе.

При этом ранее эксперты установили, что подпись Максима Фадеева на документах о передаче авторских прав была поддельной.

Рассмотрев апелляцию, суд оставил действовавшую ранее меру пресечения в силе — продюсеру пока что придётся продолжать носить электронный браслет. Кувшинова обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, дело связано с незаконным приобретением прав на музыкальные произведения Фадеева, в том числе песни, вошедшие в репертуар Линды. Предполагаемый ущерб оценивается более чем в миллион рублей.

Продюсер находится под домашним арестом с мая 2026 года. В августе Тверской суд Москвы продлил ему меру пресечения до 20 ноября. Сам Кувшинов вину не признаёт.