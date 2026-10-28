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Регион
Опубликовано 28 октября, 13:41

Экспертиза не подтвердила причастность продюсера Линды Кувшинова к махинациям

Михаил Кувшинов. Обложка © ТАСС / Алексей Потицкий

Михаил Кувшинов. Обложка © ТАСС / Алексей Потицкий

Почерковедческая экспертиза по делу саунд-продюсера певицы Линды Михаила Кувшинова не установила его причастность к предполагаемым махинациям с авторскими правами на песни Максима Фадеева. Как сообщает ТАСС, об этом говорится в апелляционной жалобе защиты, которую огласили в Мосгорсуде при рассмотрении вопроса о продлении домашнего ареста фигуранта.

Адвокаты Кувшинова настаивают, что результаты исследования не доказывают участие их подзащитного в инкриминируемом преступлении. Кроме того, защита считает, что срок давности привлечения к уголовной ответственности уже истёк.

«Почерковедческая экспертиза не установила причастность Кувшинова к инкриминируемому преступлению, а срок давности по нему уже истёк», — говорится в апелляционной жалобе.

При этом ранее эксперты установили, что подпись Максима Фадеева на документах о передаче авторских прав была поддельной.

Рассмотрев апелляцию, суд оставил действовавшую ранее меру пресечения в силе — продюсеру пока что придётся продолжать носить электронный браслет. Кувшинова обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, дело связано с незаконным приобретением прав на музыкальные произведения Фадеева, в том числе песни, вошедшие в репертуар Линды. Предполагаемый ущерб оценивается более чем в миллион рублей.

Продюсер находится под домашним арестом с мая 2026 года. В августе Тверской суд Москвы продлил ему меру пресечения до 20 ноября. Сам Кувшинов вину не признаёт.

Певица Линда спела «Ворону» вопреки запрету продюсера Максима Фадеева
Певица Линда спела «Ворону» вопреки запрету продюсера Максима Фадеева

Ранее Life.ru сообщал, что Максим Фадеев не имеет претензий к продюсеру Линды Михаилу Кувшинову. По словам адвоката фигуранта, во время очной ставки композитор заявил, что не считает Кувшинова виновным в мошенничестве с авторскими правами. Более того, Фадеев, как утверждает защита, назвал саунд-продюсера таким же потерпевшим, как и он сам.

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Юрий Лысенко
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