Максим Фадеев не имеет претензий к продюсеру Линды
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Композитор Максим Фадеев, являющийся потерпевшим по делу о мошенничестве с авторскими правами, не имеет претензий к Михаилу Кувшинову, саунд-продюсеру певицы Линды (Светлана Гейман).
Как рассказал адвокат Кувшинова, между сторонами состоялась очная ставка, в ходе которой Фадеев прямо указал, что он не считает продюсера Линды в чём-либо виноватым.
«Он считает Кувшинова таким же, как и он сам, Фадеев, потерпевшим, и претензий к нему не имеет», — заявил адвокат в зале суда.
Напомним, певицу Линду и её продюсера Михаила Кувшинова объявили фигурантами уголовного дела о незаконном приобретении прав на песни Максима Фадеева. Сам Фадеев заявил, что сожалеет о конфликте Линдой, но не намерен отступать. Основным обвиняемым проходит именно Кувшинов. Суд отправил его под домашний арест. При этом ранее юристы высказывали мнение, дело не прекратят, даже если стороны помирятся.
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