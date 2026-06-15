Максим Фадеев не имеет претензий к продюсеру Линды

Композитор Максим Фадеев, являющийся потерпевшим по делу о мошенничестве с авторскими правами, не имеет претензий к Михаилу Кувшинову, саунд-продюсеру певицы Линды (Светлана Гейман).

Как рассказал адвокат Кувшинова, между сторонами состоялась очная ставка, в ходе которой Фадеев прямо указал, что он не считает продюсера Линды в чём-либо виноватым.

«Он считает Кувшинова таким же, как и он сам, Фадеев, потерпевшим, и претензий к нему не имеет», — заявил адвокат в зале суда.