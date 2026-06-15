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Регион
15 июня, 10:18

Максим Фадеев не имеет претензий к продюсеру Линды

Обложка © РИА Новости / Виталий Белоусов

Обложка © РИА Новости / Виталий Белоусов

Композитор Максим Фадеев, являющийся потерпевшим по делу о мошенничестве с авторскими правами, не имеет претензий к Михаилу Кувшинову, саунд-продюсеру певицы Линды (Светлана Гейман).

Как рассказал адвокат Кувшинова, между сторонами состоялась очная ставка, в ходе которой Фадеев прямо указал, что он не считает продюсера Линды в чём-либо виноватым.

«Он считает Кувшинова таким же, как и он сам, Фадеев, потерпевшим, и претензий к нему не имеет», — заявил адвокат в зале суда.

«Музыка — наша сила»: Линда постарается продолжить концерты, несмотря на уголовное дело
«Музыка — наша сила»: Линда постарается продолжить концерты, несмотря на уголовное дело

Напомним, певицу Линду и её продюсера Михаила Кувшинова объявили фигурантами уголовного дела о незаконном приобретении прав на песни Максима Фадеева. Сам Фадеев заявил, что сожалеет о конфликте Линдой, но не намерен отступать. Основным обвиняемым проходит именно Кувшинов. Суд отправил его под домашний арест. При этом ранее юристы высказывали мнение, дело не прекратят, даже если стороны помирятся.

Самая оперативная информация о происходящем — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

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Александра Вишнякова
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