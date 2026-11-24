Тверской районный суд Москвы заочно арестовал блогера и стримера Алексея Губанова*, известного под псевдонимом JesusAVGN*. Его обвиняют в публичном распространении заведомо ложной информации о Вооружённых силах России. Об этом сообщили в пресс-службе столичных судов.

Суд избрал в отношении блогера меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. Отсчёт начнётся с момента его передачи российским правоохранительным органам в случае экстрадиции или депортации либо задержания на территории РФ.

Губанову* предъявлено обвинение по пункту «д» части 2 статьи 207.3 УК РФ. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до десяти лет лишения свободы.

Напомним, 4 апреля 2025 года Минюст России включил JesusAVGN* в реестр иностранных агентов. По данным ведомства, блогер распространял недостоверные сведения о решениях российских властей и избирательной системе страны, а также выступал против специальной военной операции. Губанов* проживает за пределами России. В январе 2026 года он безуспешно попытался оспорить статус иноагента в суде.

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