Бельгия готовится отправить 35-летний проблемный фрегат в Красное море

Бельгия готовится отправить в Красное море 35-летний фрегат Leopold I, который летом столкнулся с серией технических неисправностей и сейчас проходит испытания после ремонта. Корабль планируют задействовать в военно-морской миссии Евросоюза Aspides, сообщает Euractiv.

«Если испытания пройдут успешно, как мы ожидаем, и, конечно, будет получено политическое одобрение, мы сможем отправиться в Красное море к концу октября или началу ноября», — рассказал контр-адмирал ВМС Бельгии Карл Гиллис.

Летом Leopold I пришлось прервать участие в миссии НАТО из-за проблем с системой охлаждения. Позднее военные обнаружили неисправности компрессоров высокого давления. Корабль вернулся в Нидерланды для последующего ремонта.

Фрегат был введён в строй ВМС Нидерландов ещё в 1991 году. Бельгия приобрела его вместе со вторым кораблём этого класса в 2005 году. В ближайшие годы Брюссель планирует заменить стареющие фрегаты новыми противолодочными кораблями.

В случае отправки Leopold I присоединится к операции Aspides, которая занимается защитой торгового судоходства в Красном море и прилегающих акваториях. Бельгийский план операций на 2026 год предусматривает развёртывание фрегата примерно на два месяца.

Подготовка корабля проходит на фоне призыва главы дипломатии ЕС Каи Каллас усилить миссии Aspides и Atalanta дополнительными кораблями и авиацией. По её оценке, обстановка в Красном море может меняться быстро и непредсказуемо.

Ранее Life.ru рассказывал, как Кая Каллас объявила об усилении военно-морской миссии ЕС Aspides. Тогда сообщалось о планах увеличить число кораблей, задействованных для обеспечения безопасности судоходства в регионе. Миссия будет усилена дополнительными кораблями для укрепления морской безопасности, а источник сообщил, что её состав пополнится двумя французскими судами.