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Опубликовано 12 сентября, 13:03

«Всё чревато мегаэскалацией»: Москва обеспокоена угрозой у «ворот» Красного моря

Кремль выразил обеспокоенность ситуацией в Баб-эль-Мандебском проливе

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Ситуация в Баб-эль-Мандебском проливе вышла из-под контроля и может обернуться масштабной эскалацией. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Весь мир следит [за ситуацией]. Обеспокоены, конечно, потому что в целом ситуация продолжает дестабилизироваться», — сказал представитель Кремля.

По оценке Пескова, происходящее создаёт угрозу резкого расширения конфликта. «Это всё чревато такой мегаэскалацией. Собственно, и похоже, что ситуация далеко не под контролем», — отметил он.

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Заявление прозвучало на фоне сообщений о переходе под контроль йеменских хуситов острова Перим, расположенного в проливе. Движение также объявило о запрете на проход саудовских судов через Красное море. Баб-эль-Мандеб соединяет Красное море с Аденским заливом и Индийским океаном. Через этот маршрут идут поставки нефти, газа и других грузов между Азией, Ближним Востоком и Европой.

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Татьяна Миссуми
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