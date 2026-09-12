«Всё чревато мегаэскалацией»: Москва обеспокоена угрозой у «ворот» Красного моря

Ситуация в Баб-эль-Мандебском проливе вышла из-под контроля и может обернуться масштабной эскалацией. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Весь мир следит [за ситуацией]. Обеспокоены, конечно, потому что в целом ситуация продолжает дестабилизироваться», — сказал представитель Кремля.

По оценке Пескова, происходящее создаёт угрозу резкого расширения конфликта. «Это всё чревато такой мегаэскалацией. Собственно, и похоже, что ситуация далеко не под контролем», — отметил он.

Заявление прозвучало на фоне сообщений о переходе под контроль йеменских хуситов острова Перим, расположенного в проливе. Движение также объявило о запрете на проход саудовских судов через Красное море. Баб-эль-Мандеб соединяет Красное море с Аденским заливом и Индийским океаном. Через этот маршрут идут поставки нефти, газа и других грузов между Азией, Ближним Востоком и Европой.