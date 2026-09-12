Роскошный подарок за миллиарды: что Россия выиграла от побед хуситов

Йеменские хуситы захватили стратегический остров Перим, расположенный в Баб-эль-Мандебском проливе. Это стало неожиданным роскошным «подарком на миллиарды» для России, говорится в статье РИА «Новости».

Правительственные силы покинули остров перед приходом подразделений движения «Ансар Аллах». Хуситы также заняли прибрежные города Зубаб и Моха, получив крупнейшие территориальные приобретения за последние годы.

Перим находится между побережьями Йемена и Джибути и разделяет Баб-эль-Мандеб на два судоходных рукава. Контроль над островом позволяет угрожать проходящим судам, однако сам по себе не означает полной остановки движения через пролив.

Представитель хуситов Яхья Сариа заверил, что международное судоходство остаётся безопасным для всех судов, кроме связанных с Саудовской Аравией. Подтверждений полной блокировки морского пути на данный момент нет. Одновременно Саудовская Аравия временно остановила нефтепровод «Восток — Запад» после атак беспилотников, запущенных, по версии Эр-Рияда и Багдада, с территории Ирака.

Баб-эль-Мандеб связывает Красное море с Аденским заливом и входит в кратчайший маршрут между Азией и Европой через Суэцкий канал.

Для России потенциальный эффект может быть связан прежде всего с рынком нефти. На фоне обострения Brent 11 сентября торговалась около $108 за баррель, а американская WTI — примерно по $102, цена российской нефти Urals также выросла. При этом в российском бюджете на текущий год была заложена более низкая стоимость сырья.

Ранее Life.ru разбирался, чем возможное перекрытие Баб-эль-Мандебского пролива грозит нефтяному рынку и способно ли движение «Ансар Аллах» полностью остановить судоходство.