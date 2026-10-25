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Опубликовано 25 октября, 02:09

Белгород подвергся массированной атаке БПЛА, есть пострадавшие

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Белгород подвергся массированной атаке беспилотников — по предварительной информации, есть пострадавшие. Об этом сообщил оперативный штаб региона. Все экстренные службы немедленно выехали на места происшествий, информация о последствиях уточняется. Власти обещают оперативно информировать жителей о развитии ситуации.

Оперативный штаб подтвердил, что атака была массированной, и не исключил, что число пострадавших может вырасти. Сейчас на местах работают спасатели, медики и правоохранители — они оценивают ущерб и оказывают помощь тем, кто в ней нуждается.

«По предварительной информации, есть пострадавшие. Все экстренные службы выехали на места. Будем оперативно информировать. Информация о последствиях уточняется», — говорится в сообщении оперштаба.

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А в Липецке вечером обломки сбитого украинского дрона рухнули прямо на парковку на улице Бунина, подпалив несколько автомобилей. Губернатор Игорь Артамонов оперативно успокоил: по предварительным данным, погибших и пострадавших нет, а возгорание уже ликвидировано — на месте работали экстренные службы.

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Юния Ларсон
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