Мужчина погиб в результате атаки украинского беспилотника на Шебекино Белгородской области. Ещё один мирный житель получил ранение при ударе дрона в посёлке Разумное, сообщили в оперативном штабе региона.

В Шебекино беспилотник атаковал парковку возле административного здания. Мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте. Повреждены три автомобиля.

«Мужчина от полученных травм скончался на месте. Приносим соболезнования его родным и близким», — сообщили в оперштабе.

Ещё один FPV-дрон сдетонировал во дворе частного дома в Шебекино. Информации о пострадавших при этой атаке не поступало.

В посёлке Разумное Белгородского округа беспилотник ударил по грузовому автомобилю. Мужчина получил непроникающее осколочное ранение спины. Бригада скорой помощи доставляет его в городскую больницу № 2 Белгорода.

Кроме того, повреждения после атак зафиксированы в населённых пунктах Грайворонского, Краснояружского и Волоконовского округов.

Ранее сообщалось, что ликвидация волчанского котла в Харьковской области позволит отодвинуть фронт от границы Белгородской области на 20 км. Кроме того, переход под контроль ВС РФ 27 населённых пунктов внутри кольца расширит логистические возможности армии позволит оборудовать новые наблюдательные пункты.