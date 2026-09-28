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Регион
Опубликовано 28 сентября, 12:09

«Белград ориентируется на Москву»: Как отставка Вучича скажется на отношениях РФ и Сербии

Депутат Толмачёв: Отставка Вучича не скажется на отношениях Сербии и России

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Уход Александра Вучича с поста президента Сербии не должен привести к резкой перемене в отношениях с Россией, считает депутат Госдумы Александр Толмачёв. В беседе с NEWS.ru он выразил уверенность, что Белград сохранит курс на сотрудничество с Москвой.

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«Резкого изменения отношений между Россией и Сербией ожидать не стоит. Белград по-прежнему во многом ориентируется на Москву и намерен поддерживать партнёрские отношения», — заявил парламентарий.

По его словам, связи двух стран укреплялись ещё тогда, когда Вучич руководил правительством. Основания для продолжения этой политики сохраняются и после его отставки. Кроме того, парламентско-президентское устройство республики позволяет рассчитывать на преемственность внешнего курса.

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Напомним, 27 сентября Александр Вучич объявил об уходе с президентского поста, который занимал с 2017 года. На следующий день он передал обязанности главы государства председателю Народной скупщины Ане Брнабич. Политик намерен участвовать в досрочных парламентских выборах 25 октября и стать кандидатом на должность премьера.

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Борис Эльфанд
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