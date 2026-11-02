Белого медведя, который бродил по посёлку Диксон на севере Красноярского края и подходил к местной школе, поймали и вывезли на вертолёте на отдалённый остров. Хищника выпустили в естественную среду обитания, сообщили в региональном Минприроды.

В операции участвовали инспекторы природоохранного ведомства и ветеринары Московского зоопарка. Медведя обнаружили в одном из заброшенных строений, где его обездвижили специальными препаратами для безопасной транспортировки.

Затем животное погрузили в вертолёт и доставили на остров Моржовый в Пясинском заливе Карского моря. Там хищника выпустили на свободу вдали от населённых пунктов.

По предварительным данным главы Таймыра Алексея Членова, специалисты также отловили и переместили ещё одного белого медведя, замеченного в районе бухты Север. Руководитель района подчеркнул, что животные не пострадали, а их переселение позволило избежать отстрела.

В последние недели белые медведи всё чаще появлялись рядом с людьми на Таймыре. В Диксоне один из хищников регулярно подходил к жилым домам и магазинам, а 1 ноября его заметили возле школы. Для защиты жителей в посёлке действует специальный «Медвежий патруль».

Ситуация осложнилась после нападения белого медведя на дорожного рабочего в районе бухты Север. Мужчина получил травмы головы и рук, однако, по сообщениям местных властей, угрозы его жизни нет.