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Опубликовано 10 сентября, 19:08

Белоруса осудили на 25 лет за подготовку теракта в Новороссийске

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / New Africa

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / New Africa

Гражданина Белоруссии приговорили к 25 годам лишения свободы за подготовку теракта в Новороссийске. По данным Южного окружного военного суда, мужчина планировал взорвать пункт отбора на военную службу по контракту.

Суд установил, что в декабре 2024 года мужчина по фамилии Китов вступил в переписку с человеком, представившимся сотрудником СБУ. Он согласился на конфиденциальное сотрудничество.

26 февраля 2025 года Китов получил задание. Ему поручили подготовить подрыв пункта отбора контрактников в Новороссийске.

Совершить теракт мужчина не успел. Его действия пресекли сотрудники УФСБ по Краснодарскому краю. Суд признал Китова виновным по нескольким статьям. Первые пять лет из назначенных 25 он проведёт в тюрьме. Остальной срок — в колонии строгого режима.

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Ранее Life.ru сообщал, что жителя Белгородской области приговорили к 19 годам за подготовку теракта. По данным суда, мужчина согласился сотрудничать с сотрудником СБУ и получил задание организовать подрыв служебного автомобиля военно-гражданской администрации Харьковской области. Суд признал его виновным в государственной измене и подготовке теракта.

Больше новостей о предотвращённых атаках, расследованиях и уголовных делах — в разделе «Терроризм» на Life.ru.

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Александра Мышляева
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