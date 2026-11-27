Белоруссия предложила Польше провести консультации по поводу пограничного забора, проходящего через Беловежскую пущу. Обсудить его влияние на природный комплекс Минск рассчитывает во время визита международной мониторинговой миссии в 2027 году. Об этом заявил министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков, передаёт БелТА.

«Мы предложили польской стороне консультации в рамках предстоящего визита реактивной мониторинговой миссии ЮНЕСКО и Международного союза охраны природы, который состоится на объекте Беловежская пуща в 2027 году», — сообщил глава ведомства.

По словам Рыженкова, строительство искусственного заграждения препятствует сохранению биоразнообразия и мешает сотрудничеству двух стран в вопросах защиты общего объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО. Министр также выразил недовольство тем, что международные организации, по его оценке, всё чаще становятся площадками для геополитического противостояния.

В июле 2026 года Комитет всемирного наследия ЮНЕСКО призвал Белоруссию и Польшу восстановить экологическую связанность Беловежской пущи. Организация также предусмотрела проведение совместной миссии реактивного мониторинга в первой половине 2027 года для оценки состояния природного комплекса и выполнения ранее выданных рекомендаций.

Польша возвела металлический забор на границе с Белоруссией в 2022 году на фоне, как заявляли в Варшаве, миграционного кризиса. Заграждение протяжённостью около 186 километров стало частью системы охраны государственной границы. Варшава объясняла строительство необходимостью пресечь нелегальное пересечение рубежа.

Беловежская пуща — трансграничный природный комплекс, разделённый между Белоруссией и Польшей. Это один из крупнейших сохранившихся массивов первобытных лесов равнинной Европы, включённый в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Ранее министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков сообщил, что жители Польши и Белоруссии выступают за восстановление нормальных отношений между двумя странами. Чиновник также подчеркнул, что Минск первым не вводил санкции и не закрывал пограничные переходы.