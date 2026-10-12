Рыженков сообщил о поддержке нормализации отношений Польши и Белоруссии

Жители Польши и Белоруссии выступают за восстановление нормальных отношений между двумя странами. Об этом заявил министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков.

«Этого ждут все. Общество ждёт и в Польше этого, и общество ждёт этого в Белоруссии», — сказал министр.

По словам Рыженкова, белорусская сторона проанализировала польскую блогосферу и выяснила, что почти 80% граждан Польши положительно восприняли политические сигналы о возможном начале нормализации отношений.

Глава белорусского МИД также рассказал о встрече с министром иностранных дел Польши Радославом Сикорским на полях Генеральной Ассамблеи ООН. По оценке Рыженкова, разговор получился содержательным, стороны не выдвигали взаимных претензий. Он также подчеркнул, что Минск первым не вводил санкции и не закрывал пограничные переходы.

Ранее Польша начала тестировать на границе с Белоруссией систему искусственного интеллекта Inteligentna Granica («Интеллектуальная граница»). Комплекс охватывает участок протяжённостью в несколько десятков километров и помогает военным и пограничникам следить за ситуацией в приграничной зоне.