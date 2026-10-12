Белоруссия приняла на вооружение лазерный комплекс «Шафран» против БПЛА

Белорусская армия приняла на вооружение лазерный комплекс «Шафран» для борьбы с беспилотниками. Система обнаруживает воздушные цели на расстоянии до 4,5 км и поражает дроны на дистанции до 1,5 км. Об этом сообщил председатель Государственного военно-промышленного комитета Белоруссии Дмитрий Пантус.

«Лазерный комплекс «Шафран» отечественного производства успешно принят на вооружение, и нами продолжается работа уже по его модернизации с целью увеличения мощности, дальности и иных тактико-технических характеристик», — сказал Пантус телеканалу «Беларусь-1».

По данным Госкомвоенпрома, комплекс подтвердил свою эффективность во время испытаний. Он использует радиолокационные и оптико-электронные средства для разведки воздушного пространства и обнаружения беспилотников на расстоянии до 4 500 метров. Лазерная система поражает дроны на дистанции до 1 500 метров.

Ранее президент Российской академии наук Геннадий Красников сообщил, что учёные работают над совершенствованием лазерного оружия в России. Среди задач он назвал увеличение мощности и дальности лазерного луча, а также сокращение времени сопровождения цели.