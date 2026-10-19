Белоруссия запретила ввоз рыбных консервов и промышленных товаров из Латвии

Белоруссия закрыла свой рынок для ряда товаров из Латвии, в том числе рыбных консервов и промышленных изделий. В правительстве республики объяснили новые ограничения позицией Риги в отношениях с Минском.

Как пояснили в пресс-службе кабмина, латвийская сторона продолжает придерживаться подходов, которые белорусские власти считают неконструктивными. Недовольство вызывает и недружественная риторика соседнего государства. В результате Минск принял решение запретить поставки отдельных категорий продукции латвийского происхождения.

Ранее Life.ru сообщал, что Латвия с 1 сентября прекратила импорт ряда товаров из России и Белоруссии. Тогда под ограничения попали одежда, обувь, книги, газеты, игрушки и спортивный инвентарь. Запрет распространили и на продукцию российского либо белорусского происхождения, поступающую через третьи страны. В Риге объяснили решение стремлением сократить экспортные доходы Москвы и Минска.