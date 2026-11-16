В Верхнедвинском районе Белоруссии неподалёку от латвийской границы обнаружили тело иностранной гражданки. Погибшую нашли сотрудники пограничной службы 14 ноября. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. О трагическом инциденте сообщил Следственный комитет республики.

«На границе с Латвией продолжают погибать беженцы. Днём 14 ноября 2026 года белорусские пограничники обнаружили в Верхнедвинском районе тело иностранки», — говорится в заявлении ведомства.

При обследовании места происшествия правоохранители не нашли у женщины ни удостоверяющих личность документов, ни мобильного телефона, ни каких-либо персональных принадлежностей. Для выяснения обстоятельств гибели назначено судебно-медицинское исследование. Экспертам предстоит определить, что именно привело к смерти иностранки.