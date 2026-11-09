Восемь нелегальных мигрантов задержали в Таллине после аварии на территории Латвии. Вместе с ними находился 21-летний гражданин Пакистана, смерть которого констатировали прибывшие медики. Об этом сообщает эстонское издание Postimees со ссылкой на полицию.

Инцидент произошёл 7 ноября в квартире на улице Техника. Находившиеся там иностранцы вызвали скорую помощь одному из своих спутников. Врачи прибыли по адресу, однако спасти молодого человека не удалось.

Прибывшие полицейские установили, что группа иностранцев попала в Эстонию из соседней Латвии. По словам задержанных, ночью перевозивший их автомобиль съехал с дороги и попал в аварию. После происшествия мигранты продолжили путь в Таллин.

«По их словам, минувшей ночью в Латвии они попали в ДТП — перевозивший их автомобиль съехал с дороги. Сейчас мы выясняем, каким образом они добрались до Эстонии и при каких обстоятельствах скончался один из них», — рассказала руководитель префектуры полиции Инна Тоатер.

Во время проверки правоохранители обнаружили травмы у трёх мужчин. Их направили в больницу для дополнительного обследования. Остальных участников группы задержали.

По сведениям Postimees, иностранцы прибыли из Афганистана, Марокко и Эфиопии. У них не оказалось законных оснований для пребывания в Эстонии. Полиция продолжает выяснять обстоятельства аварии, маршрут передвижения группы и причину смерти пакистанца. Пока неизвестно, погиб ли молодой человек в результате ДТП или скончался позднее.

Ранее сообщалось, что японская полиция задержала на Окинаве 21-летнего американского морского пехотинца после автомобильной аварии. Военнослужащий управлял машиной в нетрезвом состоянии и столкнулся с другим автомобилем. После ДТП он попытался покинуть место происшествия, однако правоохранители остановили его.