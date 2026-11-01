В Москве мужчина напал с ножом на инспектора Госавтоинспекции, прибывшего на место дорожно-транспортного происшествия. Полицейский применил табельное оружие и обезвредил злоумышленника. Об этом сообщили в столичной прокуратуре и ГСУ Следственного комитета по Москве.

Кадр с места ЧП. Фото © Telegram / Столичный СК

Кадр с места ЧП. Фото © Telegram / Столичный СК

Инцидент произошёл в ночь на 1 ноября на Фруктовой улице. Сотрудники ГАИ приехали оформлять аварию с участием легкового автомобиля и электровелосипеда.

По данным прокуратуры, мужчина, который не имел отношения к ДТП, решил помешать работе инспекторов. Он набросился на одного из полицейских и нанёс ему не менее двух ударов ножом в область лица и тела.

Чтобы остановить нападение, сотрудник Госавтоинспекции воспользовался табельным оружием. Нападавшего обезвредили, после чего доставили в одну из московских больниц.

Ранее Life.ru рассказывал о нападении на инспектора ГАИ в Майкопе. Там 16-летний водитель без прав попытался скрыться от полиции и несколько сотен метров провёз сотрудника ДПС на капоте автомобиля. В отношении подростка возбудили уголовное дело.