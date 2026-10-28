Ножи против пистолета: Нападение у посольства Израиля в Сербии закончилось гибелью подростка

В Белграде подросток бросился с двумя ножами на полицейского, охранявшего посольство Израиля. Сотрудник жандармерии получил травму, но успел открыть огонь и застрелил злоумышленника. Инцидент произошёл около 00:15 28 октября, сообщает сербский телеканал РТС со ссылкой на министра внутренних дел Ивицу Дачича.

По словам главы МВД, нападавший выкрикивал «Аллаху акбар». Полицейский применил табельное оружие, он получил порез лица. Стража порядка доставили в больницу, где врачи оценили травму как лёгкую. Личность погибшего пока не установлена. Правоохранители предполагают, что он был несовершеннолетним жителем города Шабац.

Дачич утверждает, что нападавший придерживался идеологии террористической группировки ИГИЛ, а его деятельность уже находилась под наблюдением спецслужб. На странице молодого человека в соцсетях, по словам министра, были размещены чёрный флаг и символика организации.

Власти Сербии квалифицировали произошедшее как террористическое нападение и объявили максимальный уровень угрозы терроризма. Полиция усилила охрану дипломатических представительств, важных инфраструктурных объектов и мест массового скопления людей.

Ранее на Западном берегу реки Иордан израильские военные застрелили семимесячного младенца. Инцидент произошёл в районе Тель-Румейда, к югу от Хеврона.

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