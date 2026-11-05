Российские пограничники из «Группы Чиж» вступили в боестолкновение с подразделениями Вооружённых сил Украины на белгородском участке границы. Военнослужащие действуют совместно со спецназом «Анвар» и подразделением «Двойка». Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

По информации военкоров, российские бойцы наносят удары по украинской пехоте и военной технике. Основную роль в этих действиях играют беспилотные летательные аппараты.

В частности, военнослужащие используют FPV-дроны для поражения обнаруженных целей. Разведывательные беспилотники помогают отслеживать передвижения противника и корректировать огонь.

Ранее Life.ru сообщал о гибели трёх мирных жителей при атаках беспилотников ВСУ на Белгородскую область. По данным регионального оперативного штаба, 4 ноября стало известно о гибели семейной пары в Краснояружском округе и мужчины в Шебекинском округе. Ещё четыре человека получили ранения в результате ударов по населённым пунктам региона.