Белорусские корни Джареда Кушнера, зятя президента США Дональда Трампа и участника переговоров по Украине, могут стать поводом для надежды на продвижение мирного процесса. Об этом заявила пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт в интервью журналисту Павлу Зарубину для ИС «Вести».

По словам представителя белорусского лидера, Минск давно знает о происхождении Кушнера и рассчитывает, что его семейные корни в Беларуси могут положительно сказаться на переговорах.

«Эти люди задействованы настолько активно и настолько глубоко, и мы, конечно, можем только рассчитывать, что наши белорусские корни сработают», — отметила Эйсмонт.

При этом она подчеркнула, что делать какие-либо однозначные выводы о влиянии происхождения американского спецпосланника на переговорный процесс пока преждевременно.