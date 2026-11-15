Белорусский след в окружении Трампа: В Минске возлагают надежды на зятя президента США
Эйсмонт заявила о надежде на помощь белорусских корней Кушнера в переговорах
Джаред Кушнер. Обложка © Life.ru
Белорусские корни Джареда Кушнера, зятя президента США Дональда Трампа и участника переговоров по Украине, могут стать поводом для надежды на продвижение мирного процесса. Об этом заявила пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт в интервью журналисту Павлу Зарубину для ИС «Вести».
По словам представителя белорусского лидера, Минск давно знает о происхождении Кушнера и рассчитывает, что его семейные корни в Беларуси могут положительно сказаться на переговорах.
«Эти люди задействованы настолько активно и настолько глубоко, и мы, конечно, можем только рассчитывать, что наши белорусские корни сработают», — отметила Эйсмонт.
При этом она подчеркнула, что делать какие-либо однозначные выводы о влиянии происхождения американского спецпосланника на переговорный процесс пока преждевременно.
Ранее Life.ru сообщал о намерении США наладить прямой диалог между Россией и европейскими странами в рамках урегулирования конфликта на Украине. Джаред Кушнер отмечал, что Вашингтон продолжает консультации с Москвой, Киевом и европейскими партнёрами и одновременно готовит повестку следующего раунда трёхсторонних переговоров. Американская сторона также рассчитывает выработать гарантии безопасности для Украины и механизмы предотвращения нового обострения конфликта.