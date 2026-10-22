Белоусов: НАТО наращивает военное присутствие у границ РФ и Белоруссии

НАТО планирует к 2027 году увеличить численность восьми многонациональных боевых групп на восточном фланге альянса до уровня бригад, альянс наращивает военное присутствие у границ РФ и Белоруссии. Об этом сообщил министр обороны России Андрей Белоусов на заседании совместной коллегии военных ведомств Союзного государства в Минске.

«Наращивается коалиционное военное присутствие у наших границ», — заявил Белоусов.

Министр также обратил внимание на характер военных манёвров НАТО. По его словам, в ходе учений военнослужащие альянса отрабатывают наступательные сценарии, направленные против России и Белоруссии.

Таким образом, речь идёт не только об увеличении численности подразделений, но и об изменении масштабов военной активности НАТО в регионе, на которое указал российский министр.