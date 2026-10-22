Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 22 октября, 12:56

Белоусов: НАТО наращивает военное присутствие у границ РФ и Белоруссии

Андрей Белоусов (слева). Обложка © Life.ru

Андрей Белоусов (слева). Обложка © Life.ru

НАТО планирует к 2027 году увеличить численность восьми многонациональных боевых групп на восточном фланге альянса до уровня бригад, альянс наращивает военное присутствие у границ РФ и Белоруссии. Об этом сообщил министр обороны России Андрей Белоусов на заседании совместной коллегии военных ведомств Союзного государства в Минске.

«Наращивается коалиционное военное присутствие у наших границ», — заявил Белоусов.

Министр также обратил внимание на характер военных манёвров НАТО. По его словам, в ходе учений военнослужащие альянса отрабатывают наступательные сценарии, направленные против России и Белоруссии.

Таким образом, речь идёт не только об увеличении численности подразделений, но и об изменении масштабов военной активности НАТО в регионе, на которое указал российский министр.

Украине открыли военный каталог НАТО: как изменятся поставки оружия
Украине открыли военный каталог НАТО: как изменятся поставки оружия

Ранее Life.ru сообщал о размещении Польшей новых танков «Чёрная пантера» вблизи российской границы. Это ещё один пример усиления военного присутствия стран НАТО на восточном направлении.

BannerImage
Матвей Константинов
  • Новости
  • Белоруссия
  • НАТО
  • Минобороны РФ
  • Андрей Белоусов
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar