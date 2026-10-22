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Опубликовано 22 октября, 11:16

Украине открыли военный каталог НАТО: как изменятся поставки оружия

FT: Украина получила доступ к системе закупок вооружений НАТО

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Karolis Kavolelis

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Karolis Kavolelis

Украина получила возможность приобретать вооружение, боеприпасы и военную технику через централизованную закупочную систему НАТО. Таким образом, поставки будут проворачиваться быстрее, а расходы на военные контракты сократятся, пишет Financial Times.

Речь идёт о сотрудничестве с Агентством НАТО по поддержке и закупкам (NSPA). Структура занимается организацией совместных заказов для государств альянса, взаимодействует с производителями и обеспечивает выполнение контрактов.

Операционный директор агентства Жаклин Борсбум объяснила, что Киев сможет воспользоваться уже действующей системой снабжения и закупочным опытом организации. Среди преимуществ она выделила «доступ к уже налаженной промышленной базе».

Предполагается, что использование общей инфраструктуры позволит украинской стороне получать необходимую продукцию на более выгодных условиях. Кроме того, участие NSPA должно упростить взаимодействие с оборонными предприятиями и организацию поставок.

Сотрудничество развивается на фоне осложнения отношений между Вашингтоном и Киевом. При этом новый механизм расширяет возможности Украины по приобретению военной продукции через структуры Североатлантического альянса.

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Ранее Life.ru сообщал о задержке поставок ракет Patriot, оплаченных европейскими союзниками Украины. Госсекретарь США Марко Рубио пояснил, что Вашингтон вынужден учитывать собственные оборонные потребности при распределении вооружений. Речь шла о программе PURL, по которой страны НАТО покупают американское оружие для Киева.

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Владимир Озеров
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