Украине открыли военный каталог НАТО: как изменятся поставки оружия

Украина получила возможность приобретать вооружение, боеприпасы и военную технику через централизованную закупочную систему НАТО. Таким образом, поставки будут проворачиваться быстрее, а расходы на военные контракты сократятся, пишет Financial Times.

Речь идёт о сотрудничестве с Агентством НАТО по поддержке и закупкам (NSPA). Структура занимается организацией совместных заказов для государств альянса, взаимодействует с производителями и обеспечивает выполнение контрактов.

Операционный директор агентства Жаклин Борсбум объяснила, что Киев сможет воспользоваться уже действующей системой снабжения и закупочным опытом организации. Среди преимуществ она выделила «доступ к уже налаженной промышленной базе».

Предполагается, что использование общей инфраструктуры позволит украинской стороне получать необходимую продукцию на более выгодных условиях. Кроме того, участие NSPA должно упростить взаимодействие с оборонными предприятиями и организацию поставок.

Сотрудничество развивается на фоне осложнения отношений между Вашингтоном и Киевом. При этом новый механизм расширяет возможности Украины по приобретению военной продукции через структуры Североатлантического альянса.